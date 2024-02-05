اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دي لا فوينتي
دي لا فوينتي مدرب إسبانيا

ضربة استباقية من إسبانيا ضد منتخب المغرب

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت شبكة "ريليفو" أن دي لا فوينتي يفكر في استدعاء إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، إلى التجمع المقبل لمنتخب إسبانيا للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبرازيل، وغلق الباب أمام فرصة انضمامه إلى المغرب.

وأضاف التقرير: وضع مدرب إسبانيا لاعب ريال مدريد ضمن قائمته الأولية للمباراتين المقبلتين، إذ سيواجه المنتخب الإسباني كلا من كولومبيا والبرازيل في 22 و26 مارس المقبل، كما أن المدرب دي لا فوينتي سعيد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب ذو الأصول المغربية مع ريال مدريد.

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

وواصلت الشبكة: رغم اهتمام منتخب المغرب منذ سنوات باللاعب، إلا الجناح البالغ من العمر "24 عاما" يصر على تمثيل إسبانيا، ودي لا فوينتي يعلم ذلك، وأكد ذلك في مؤتمر صحافي بوقت سابق "على حد علمي، إبراهيم دياز يريد اللعب لإسبانيا". وعلى عكس ما حدث في قوائم إسبانيا السابقة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ينتظر دياز هذه المرة بفارغ الصبر معرفة خطط المدرب، لأنه بات يلعب دورا هاما مع ريال مدريد، ويعلم تماما أن هذا هو الخيار الوحيد لانضمامه إلى إسبانيا، وحال تجاهله هذه المرة فسيعلم أن الفرصة أمامه باتت صعبة وسيتجه إلى المغرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط