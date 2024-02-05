غوارديولا يتحدى ريال مدريد بشأن هالاند

تحدى جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ريال مدريد الإسباني للتقدم بعرض لضم إيرلينغ هالاند إذا كان يريده حقا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هناك عدة تقارير انتشرت في إسبانيا الأسبوع الماضي تشير إلى أن هالاند لا يحب الحياة كثيرا في مدينة مانشستر، وأنه يرغب بالرحيل عن النادي.

وكما هو حتمي، أشارت التقارير إلى أن الريال يراقب موقف المهاجم النرويجي.

وتتمثل شكوك مانشستر سيتي أن تكون هذه محاولات من وسائل الإعلام المرتبطة بالريال لجعل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما غير مستقر لدفعه للانتقال إلى الريال.

ومع ذلك، يثق غوارديولا، الذي رأى الكثير من هذه الأنشطة في السابق، إن هذا لن ينجح واشار إلى أن على أي نادي مهتم بضم اللاعب أن يعرب عن اهتمامه.

وقال غوارديولا : بالنسبة لتقرير واحد، لصحفي واحد أو حساب واحد على تويتر، أو حساب على إنستغرام، هل تعتقد أن هذا سيغير شيئا وأن رحيل اللاعب سيحدث؟ هذا لن يحدث.

وأضاف :سيحدث هذا فقط عندما يقرر هالاند ما إذا كان سيمدد عقده أم لا، عندما يقرر النادي ما إذا كان سيمدد عقده أم لا، أو عندما يكون لدينا عروضا محتملة للاعب.

وأردف :إذا أراد أي نادي هالاند، فالأمر سهل. يتصل بمانشستر سيتي ويسأل. هذا ما نفعله عندما نرغب في التعاقد مع أي لاعب. الأمر ليس بهذا التعقيد.

لو كان الامر بيد غوارديولا، فسيكون رده حاسما بالرفض على أي استفسار بشأن رحيل هالاند.

وسجل هالاند 52 هدفا في أول موسم له مع مانشستر سيتي وسجل هذا الموسم 19 هدفا قبل أن يغيب بسبب إصابة في القدم تلقاها مطلع ديسمبر الماضي.

وقال غوارديولا : ماذا تعتقد؟ أننا لا نريد أن يبقى هالاند هنا لعشرة أعوام؟

وأضاف :نحن نريد بقاءه لوقت طويل للغاية في هذا النادي. لوقت طويل. نحن نحبه، ونريده.

ومع ذلك أكد غوارديولا أنه لا يعلم ما يخفيه المستقبل.

وقال : ليس لدي معلومات. انضم إلينا في الموسم الماضي وتأثيره كان مذهلا. في بداية هذا الموسم، الأرقام كانت جيدة للغاية أيضا. وأصيب لمدة شهرين.

وأضاف :ما الذي سيحدث في المستقبل؟ بصراحة، لا أعلم. نحن سعداء بوجوده، ونتمنى أن يكون سعيدا بوجوده معنا. هذا ما نعرفه. والبقية؟ لا أعلم.