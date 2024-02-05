غياب مدافع مانشستر يونايتد شهرين

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاثنين أن مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز سيغيب لثمانية أسابيع على الأقل عن الملاعب بسبب الإصابة في الرباط الجانبي لركبته.

وخرج المدافع الأرجنتيني من الملعب في الدقيقة 71 خلال فوز مانشستر بثلاثة أهداف دون رد على وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد.

وأوضح مانشستر عبر موقعه الرسمي: "نتمنى جميعًا الشفاء العاجل لليتشا ونتطلع إلى رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب في وقت لاحق من الموسم".

ولم يستطع الدولي الأرجنتيني إكمال المباراة بعدما أصيب بآلام في الركبة، إثر تعرضه لالتحام قوي من جانب فلاديمير كوفال، لاعب وست هام.

وحاول مارتينيز إكمال المباراة، لكن بعد دقائق سقط أرضا من قوة الألم وخرج من ملعب (مسرح الأحلام)، لينزل الفرنسي رافاييل فاران بدلا منه.

واعترف الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد عقب المباراة أن الأمور لا تبدو جيدة فيما يتعلق بإصابة ليساندرو.

وقال المدرب لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: " في الموسم الماضي، عندما غاب شعرت بأن المستوى قد انخفض، يجب علينا أن نتجنب ذلك لأن لدينا فريق جيد وقلب دفاع يمكنه ملء الفراغ. لكنه بالتأكيد يجلب الروح للفريق، بصرف النظر عن قدراته الكروية".

وأوضح "إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة للفريق وخاصة بالنسبة لمارتينيز. لقد عمل بجد للعودة. لكن يبدو أنه سيتعين عليه أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة مرة أخرى".

يذكر أن مارتينيز عاد للتو للمشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر.