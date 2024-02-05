كلينسمان: اللاعبون "جائعون".. وأنصحهم بتجاهل الإعلام

أبدى الألماني يورغن كلينسمان مدرب المنتخب الكوري الجنوبي حماسه ورغبته الشديدتين تجاه الفوز على الأردن وبلوغ نهائي كأس آسيا 2023.

ويتواجه المنتخبان في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء على أرضية ستاد أحمد بن علي على أن بلعب الفائز منهما أمام الفائز من مواجهة قطر وإيران.

وقال كلينسمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نحن متحمسون لخوض نصف النهائي، جائعون وجاهزون بدنياً، ونتوقع مباراة صعبة كما حدث في مباراة دور المجموعات.

ونصح لاعبيه قبل نصف النهائي: حافظوا على الهدوء، وتخلصوا من كل ما هو غير مهم مثلا ما يقوله الإعلام قد يبعد تقكيرك عن اللقاء وعن أي هدف من أهدافك. هذه المجموعة تملك الخبرة للتأهل إلى النهائي وإثبات أنفسهم.

وتحاول كوريا الجنوبية الفوز بأول لقب قاري لها منذ 64 عاما علما بأن نهائي نسخة 2015 كان آخر ما وصلت إليه وخسرت أمام أستراليا 1-2 بعد التمديد.