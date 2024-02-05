منتخب نيجيريا يعادل رقم مصر القياسي

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب نيجيريا للدور قبل النهائي بعد فوزه على أنغولا 1 - صفر في دور الثمانية، وسيواجه نظيره الجنوب إفريقي يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وذكر الموقع الرسمي لكاف أن المنتخب النيجيري تأهل للمربع الذهبي من البطولة للمرة 16 في تاريخه، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب المصري.

وتأهل منتخب نيجيريا للمرة 16 من خلال 20 مشاركة له في البطولة، فيما جاء تأهل المنتخب المصري لقبل النهائي في 16 مناسبة خلال 26 مشاركة.

وفاز منتخب نيجيريا بلقب كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، فيما توج منتخب مصر باللقب سبع مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.