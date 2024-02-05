وديتا أيسلندا والبوسنة والهرسك تجهزان إنجلترا لـ "يورو 2024"

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الأول سيستضيف أيسلندا والبوسنة والهرسك في مباراتين وديتين في يونيو المقبل قبل بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وستقام مباراة البوسنة والهرسك في ملعب سانت جيمس بارك في الثالث من يونيو. وستكون هذه أول مباراة لإنجلترا على ملعب نيوكاسل يونايتد منذ عام 2005.

وسيلتقي الفريق الذي بلغ نهائي بطولة أوروبا 2020 مع أيسلندا على ملعب ويمبلي في السابع من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي أيضا مباراتي إنجلترا الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس المقبل.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في بيان "سيقدم المنافسان في يونيو بالتأكيد منافسة قوية وسيلعبان دورا مهما في استعداداتنا للبطولة".

وتبدأ إنجلترا، التي تشارك في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمارك وصربيا، مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 16 يونيو.