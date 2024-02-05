اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آخر مباراة خاضتها إنجلترا كانت مقدونيا الشمالية

وديتا أيسلندا والبوسنة والهرسك تجهزان إنجلترا لـ "يورو 2024"

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الأول سيستضيف أيسلندا والبوسنة والهرسك في مباراتين وديتين في يونيو المقبل قبل بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وستقام مباراة البوسنة والهرسك في ملعب سانت جيمس بارك في الثالث من يونيو. وستكون هذه أول مباراة لإنجلترا على ملعب نيوكاسل يونايتد منذ عام 2005.

وسيلتقي الفريق الذي بلغ نهائي بطولة أوروبا 2020 مع أيسلندا على ملعب ويمبلي في السابع من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي أيضا مباراتي إنجلترا الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس المقبل.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في بيان "سيقدم المنافسان في يونيو بالتأكيد منافسة قوية وسيلعبان دورا مهما في استعداداتنا للبطولة".

وتبدأ إنجلترا، التي تشارك في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمارك وصربيا، مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 16 يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط