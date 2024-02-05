"أزتيكا" المكسيكي يحتضن افتتاح مونديال 2026

سيكون ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي على موعد مع افتتاح كأس العالم 2026 في كرة القدم، وفق ما أعلن يوم الأحد رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً عوضاً عن 32، في المكسيك وأميركا وكندا.

وسيصبح "أزتيكا" أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعدما سبق له إعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة إلى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حيث توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) توالياً.

وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعباً في الدول الثلاث، على أن يكون النهائي في أميركا.

ستبدأ الولايات المتحدة مشوارها في دور المجموعات على ملعب "سوفي" في لوس أنجليس في 12 يونيو وستلعب أيضاً في سياتل.

وتم اختيار تورونتو لاستضافة المباراة الأولى للمنتخب الكندي المضيف الذي سيلعب أيضاً في فانكوفر.