التحقيق مع لاعب منتخب البرتغال في تهمة الاعتداء الجنسي

مثل لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم وليام كارفاليو، يوم الثلاثاء، أمام محكمة في إشبيلية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدولي البرتغالي (31 عاما) نفى في المحكمة الاعتداء الجنسي وقال إن علاقاته مع المرأة كانت بالتراضي.

وقالت محكمة العدل العليا في الأندلس إن: الشخص قيد التحقيق أدلى بأقواله ولم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية ضده.

وأضافت: لا يزال قيد التحقيق والمحكمة تبقي الإجراءات الأولية مفتوحة.

وقالت صحيفة "ماركا" نقلا عن شكوى الضحية المزعومة للشرطة إن اللاعب تناول العشاء مع المرأة في إشبيلية في أغسطس وذهبا ثم إلى ملهى.

لكنها، حسب البيان، استيقظت: وعلى جسدها علامات عنف واضحة، من دون أن تتذكر بالضبط ما حدث.

وشهدت كرة القدم الإسبانية سلسلة من قضايا الاعتداء الجنسي. يحاكم مدافع برشلونة ومنتخب البرازيل السابق داني ألفيش حاليا بتهمة الاغتصاب، في حين سيحاكم هوغو مالو لاعب سلتا فيغو السابق في يوليو المقبل بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تعمل كـ"تميمة" في نادي إسبانيول.

وأنهى سلتا فيغو عقد مهاجمه سانتي مينا في أغسطس الماضي بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وسيحاكم الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس، بعد تقبيله بالقوة نجمة كأس العالم للسيدات جيني هيرموسو على شفتيها في أغسطس الماضي. ويقول روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي.