غوارديولا عن نجمه: قلتها سابقاً إنه يعيش أفضل مواسمه

أثنى جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأثر البارز الأخير الذي قدمه فيل فودين، الذي أحرز 3 أهداف "هاتريك" خلال فوز الفريق الثمين 3 - 1 على مضيفه برنتفورد، يوم الاثنين، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام برنتفورد أحرزه نيل موباي في الشوط الأول، إلى انتصار مستحق بفضل الأهداف الثلاثة لفودين، الذي أظهر مجددا جودته وقدرته الهجومية من خلال تسجيل الهاتريك الثاني في مسيرته مع الفريق السماوي، الذي قاده لتحقيق فوزه التاسع على التوالي بمختلف المسابقات.

واستعاد مانشستر سيتي المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر)، علما أنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة ضد برنتفورد، على ملعب (الاتحاد).

وفي وقت تأمل فيه في الفوز، أشاد غوارديولا مرة أخرى بتأثير فيل فودين، حيث قال إن نجم منتخب إنجلترا كان يستمتع بأنجح موسم له حتى الآن من حيث الإنتاجية.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي "لقد عرفنا ذلك منذ اليوم الآخر، قلت قبل بضعة أسابيع إن فيل يعيش موسمه الأكثر تأثيرًا في الفريق من حيث الأهداف والتمريرات".

وأضاف: "كان هذا الموسم مهما للغاية بالنسبة لنا. إنه يقرأ المباراة بشكل جيد حقا، كيف يلعب ببساطة ويكون أكثر عدوانية".

وأوضح "دائما ما يشعر بالسرور عند تسجيل الأهداف وبالتهديد في المناطق الخطرة من الملعب، دائما هو هناك. إنه رياضي ذكي ويعرف كيف يركض من أجل الفريق، إنه لاعب استثنائي".

وكشف المدرب الإسباني: "في سنه يلعب 250 مباراة لسيتي - هذا يعني أن له تأثيرا منذ وصوله".

في سن الـ23 فقط، حصل فودين بالفعل على الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة سواء للنادي أو للمنتخب، بالإضافة إلى تتويجه بـ16 لقبا.

وفيما يتعلق بدوره، ليس هناك شك في رأي غوارديولا بأن خبرة فودين وموهبته تضمن أنه سيثبت كقائد رئيسي لسيتي نحو المستقبل البعيد.

وأشار مدرب سيتي: "سيتولى فيل مهام كيفين وبيرناردو في المستقبل وهذا سيحدث. إنها مسألة عملية، كل موسم يحصل فيه على الخبرة، سيكون عليه قيادة الآخرين، ورغم ذلك، لازال هو يتم قيادته لكن سيأتي الوقت".

واعترف: "يجب أن أقول شيئا، منذ اليوم الأول لفودين في الملعب، يشعر بالنضوج ويشعر بأن لديه خبرة كافية ولا يشعر بالضغط".

واستمر الإسباني: "لاعب من الأكاديمية بهذا المستوى والاستمرارية لسنوات عديدة، لا أعرف كم عدد الألقاب التي فزنا بها، 15 أو 16 في تلك السن".

وأكد: "كلما كان مركزا على ذلك، سيكون لديه مسيرة مهنية ناجحة وطويلة، ولكن يعتمد ذلك عليه".

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا "كلما يريد أن يكون مركزا في عمله وفي كل تفاصيل حياته، يمكنه أن يفعل ما يشاء".