كوت ديفوار تنتظر "الحظ" مجدداً أمام الكونغو الديمقراطية

استفاد منتخب كوت ديفوار من الحظ كثيرا في نسخة كأس إفريقيا 2023 المقامة على أرضه بدءا من طريقة تأهله إلى "خروج المغلوب"، وصولا إلى تسجيله أهدافا في أوقات حاسمة.

وتلعب كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الثاني للبطولة القارية ليلعب المتأهل منهما مع الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وكانت منتخب كوت ديفوار بدأ مشواره بطريقة طبيعية بعد فوزه على غينيا بيساو في أول لقاء قبل أن يتجرع خسارتين متتاليتين من نيجريا، 2 - صفر، وغينيا الاستوائية بنتيجة صاعقة 4 - صفر، لينتظر وقتها المضيف إعلان إقصائه رسميا إلا أن فوز المغرب على زامبيا بهدف دون رد أرسل أصحاب الأرض إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 فرق في المركز الثالث.

وبعد الخروج الوشيك أقيل جان-لويس غاسيه مدرب منتخب كوت ديفوار وعين بدلا منه إيمرس فايي بشكل مؤقت.

ولم يتوقف "الحظ" عن خدمة أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بعدما واجهوا السنغال التي تقدمت عليهم بهدف حبيب ديالو قبل أن يسجل فرانك كيسيه هدفا من ركلة جزاء احتسبت في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لتمتد المباراة إلى الركلات الترجيحية ويحسمها منتخب "الأفيال".

وفي الدور السابق، كانت تتجه مباراة كوت ديفوار ومالي إلى ركلات الترجيح إلا أن تسديدة من سيكو فوفانا ارتطمت بزميله عمر دياكيتيه وجدت نفسها في مرمى مالي عند الدقيقة 120 لتعلن تأهلهم إلى نصف النهائي بطريقة غير معتادة تواليا.

ويملك كلا من المنتخبين بطولتين في خزانته إذ توجت كوت ديفوار بالبطولة بعامي 1992 و2015 والكونغو الديمقراطية في 1968 و1974.