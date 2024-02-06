لاعب إيران: لماذا يدير حكم عربي مباراتنا الحاسمة؟

أثار سعيد عزت الله، لاعب خط وسط منتخب إيران، الشكوك حول تعيين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الكويتي أحمد العلي لمباراة قطر في نصف نهائي كأس آسيا، يوم الأربعاء.

وسيدير الحكم الكويتي المباراة بين المنتخبين، بعدما أشرف على مواجهتين في دور المجموعات، ولقاء ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في قطر.

وقال لاعب فيغل بولدكلوب الدنماركي في تصريحات لوسائل الإعلام، يوم الثلاثاء: ما يفاجئنا قليلا هو أن حكم المباراة كويتي وهو عربي، نتساءل كيف يمكن أن يعينوا حكما عربيا لهذه المباراة.

وأضاف: لكننا منتخب كبير جدا، لدينا لاعبون جيدون للغاية، ونحن محترفون.

ووصلت إيران إلى نصف النهائي بعد فوزها على اليابان المرشحة 2-1، واشتكى لاعب إيران من عدم منحهم وقتا كافيا للتعافي قبل مواجهة المربع الذهبي، وأردف: لم يكن لدينا الوقت الكاف للتعافي، خاصة في مرحلة خروج المغلوب.

ويسعى المنتخب الإيراني إلى تحقيق اللقب للمرة الرابعة منذ آخر تتويج في 1976.