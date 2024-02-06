مفاجأة.. ناديان إنجليزيان قالا "لا" لمبابي

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يوم الثلاثاء، انسحاب ناديين إنجليزيين من سباق التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب مطالبه المادية العالية.

وبحسب الصحيفة: لا يزال مستقبل قائد منتخب فرنسا مجهولا، في فرنسا يعتقدون أن اللاعب سيترك باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، لكن في إنجلترا ظهر ناديان أرادا الحصول على خدمات مبابي، قبل انسحابهما.

وأضاف التقرير: انسحب ليفربول وأرسنال من سباق التعاقد مع مبابي لأسباب اقتصادية، وذلك لأن مبابي "25 عاما" طلب راتبا مرتفعا، والناديان لا يريدان الإخلال بتوازن رواتب الفريق.

بينما يعلم مبابي أن ريال مدريد لن يقدم له ما يتقاضاه حاليا مع باريس سان جيرمان، وهو 72 مليون جنيه إسترليني سنويا، والنجم الفرنسي يعرف ذلك، ويدرك أنه إذا أراد التوقيع لريال مدريد عليه التخلي عن الكثير من المال.