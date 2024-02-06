ميسي يكشف أسباب عدم مشاركته أمام هونغ كونغ

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أنه لم يشارك في المباراة الودية التي خاضها فريقه إنتر ميامي الأميركي في هونغ كونغ بسبب الإصابة.

وأبان ميسي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: للأسف في كرة القدم، أي شيء يمكن أن يحدث في أي مباراة ويمكن أن تتعرض للإصابة.

وأوضح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أنه لا يستطيع اللعب بعد أن شعر بأنه يعاني من مشكلة في الفخذ. ثم أظهر الفحص أنها متورمة.

وفاز ميامي 4 - 1 على منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ، أمام 38 ألف مشجع كانوا يتوقون لرؤية اللاعب الفائز بلقب كأس العالم الأخير في قطر عام 2022.

وتعرض نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لصيحات استهجان وهتفت الجماهير الغاضبة مطالبة باسترداد الأموال التي تكبدتها لمشاهدة ميسي الذي لم يلعب في المباراة الودية التي تسبق الموسم، والتي دعمتها حكومة هونغ كونغ بمبلغ مليونين و500 ألف مليون دولار.

وقال ميسي: أمر محزن لأنني أريد اللعب دائما، أريد أن أكون هناك، خاصة عندما نسافر بعيدا وتكون الناس سعداء جدا برؤيتنا.

وطالب كيفن يونغ، وزير الرياضة في هونغ كونغ، بتفسير أسباب جلوس ميسي على مقاعد البدلاء، قائلا إن ممثلي الحكومة حصلوا على تأكيدات متكررة خلال المباراة بأن أيقونة كرة القدم العالمية سيشارك في اللقاء.

ووفقا ليونغ، كان ميسي ملزما تعاقديا باللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، بشرط ألا تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة أو الصحة.

وأضافت حكومة هونغ كونغ أن منظمي المباراة، ربما يواجهون انخفاضا في التمويل "نتيجة لعدم تمكن ميسي من اللعب في المباراة".

ويقوم إنتر ميامي حاليا بجولة تحضيرية للموسم الجديد في آسيا، حيث من المقرر أن يخوض يوم الأربعاء مباراة ودية في اليابان ضد فيسيل كوبي، لكن من غير الواضح ما إذا كان ميسي سيلعب في اللقاء أم لا.

شدد ميسي "لأكون صادقا، أشعر بالفعل بتحسن كبير مقارنة باليومين السابقين. لكن ما زلت لا أعرف ما إذا كان بإمكاني اللعب أم لا".