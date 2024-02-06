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مباراة المنتخبين في 2019

نيجيريا وجنوب إفريقيا.. 4 كؤوس وتفوق كاسح

العربية.نت
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يصطدم المنتخب النيجيري يوم الأربعاء بمنتخب جنوب إفريقيا ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا إذ يعول الأول على سجله الكاسح في المواجهات المباشرة بينهما.

ووصلت نيجيريا إلى نصف النهائي بعد فوزها على أنغولا، بينما تجاوزت جنوب إفريقيا الرأس الأخضر بركلات الترجيح في مباراة تألق فيها حارس المرمى رونوين ويليامز الذي صد 4 ترجيحيات.

وتعتمد نيجيريا في اللقاء على تاريخها المتفوق على جنوب إفريقيا في المواجهات المباشروة إذ حققت 7 انتصارات وتعادلت 5 مرات وخسرتين فقط من أصل 14 مباراة، وتعد آخر مواجهة جمعتهما التي أقيمت في ربع نهائي 2019 وانتهت كذلك بفوز نيجيري.

وتملك جنوب إفريقيا تاريخا في البطولة الإفريقية بتحقيقها لها مرة واحدة في 1996 والحلول وصيفة لنسخة 1998 وثالثة لنسخة 2000 بينما حققت نيجيريا الكأس 3 مرات في 1980 و1994 و2013.

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