الخميس.. قرعة دوري الأمم الأوروبية

تستضيف مدينة باريس الفرنسية قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لموسم 2024 - 2025 يوم الخميس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تم تقسيم الـ54 منتخبا المشاركين في البطولة لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في نسخة 2022 - 2023 من البطولة.

وتنقسم المستويات من الأول إلى الثالث إلى أربع مجموعات مكونة من أربع فرق.

وسوف يخوض كل منتخب ست مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب، أمام المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة في نفس المجموعة.

وستشهد قرعة المستوى الرابع مجموعتين من ثلاث فرق فقط، وكل فريق سيخوض أربع مباريات في دور المجموعات، بنظام الذهاب والإياب.

ويضم المستوى الأول أربعة أوعية، ويضم الوعاء الأول منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا، والثاني الدنمارك والبرتغال وبلجيكا والمجر، في حين يضم الوعاء الثالث سويسرا وألمانيا وبولندا وفرنسا، والرابع منتخبات إسرائيل والبوسنة، وصربيا وأسكتلندا.

ويضم المستوى الثاني أربعة أوعية أخرى، في الوعاء الأول منتخبات النمسا والتشيك وإنجلترا وويلز، وفي الثاني فنلندا وأوكرانيا وأيسلندا والنرويج، والثالث منتخبات سلوفينيا وإيرلندا وألبانيا ومونتينيغرو، فيما يضم الوعاء الرابع جورجيا واليونان وتركيا وكازاخستان.

ويضم المستوى الثالث أربعة أوعية، في الوعاء الأول رومانيا والسويد وأرمينيا ولوكسمبرغ، فيما يضم الوعاء الثاني أذربيجان وكوسوفو وبلغاريا وجزر فارو، والثالث مقدونيا الشمالي وسلوفينيا وإيرلندا الشمالية وقبرص، فيما يضم الوعاء الرابع منتخبات بيلاروس ليتوانيا/جبل طارق، وأستونيا ولاتفيا.

فيما يضم المستوى الرابع وعاءين فقط، حيث يضم الوعاء الأول منتخبات ليتوانيا/جبل طارق، ومولدوفا، فيما يضم الوعاء الثاني منتخبات مالطا وأندورا وسان مارينو وليختنشتاين.

وتبدأ القرعة بإجراء قرعة المستوى الرابع حيث سيكون هناك كرتين فقط في الوعاء الأول، وسيتم وضع المنتخبان الذين تم سحبهما على رأس المجموعتين الأولى والثاني.

وبعد ذلك سيتم التوجه للوعاء الثاني وأول منتخب سيتم سحب اسمه سيتم وضعه في المجموعة الأولى، أما المنتخب الذي يسحب اسمه سينضم للمجموعة الثاني، فيما سينضم المنتخب الثالث للمجموعة الأولى وينضم المنتخب الرابع للمجموعة الثانية.

ويبدأ سحب المنتخبات الموجودة في المستوى الثالث، من الوعاء الأول، حيث سيضم أربعة منتخبات سيتم ترتيبهم في المجموعات من الأولى للرابعة بترتيب تصاعدي ونفس الامر سينطبق في الأوعية من الثاني للرابع. حيث سيتم الانتهاء من كل وعاء على حدة وستتكون المجموعة من منتخب من كل وعاء.

وسيتم تطبيق نفس الإجراءات في قرعة المستوى الثاني، وعند انتهاء سحب المنتخب من كل وعاء ستكون كل مجموعة من المستوى الثاني تضم أربع منتخبات من كل وعاء.

وسيطبق نفس النظام في قرعة المستوى الأول، حيث ستضم كل مجموعة أربع منتخبات من الأوعية الأربعة.

واستنادا لقرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الصادرة وقت القرعة، فإن منتخبا أرمينيا (الذي يتواجد في الوعاء الأول من المستوى الثالث) وأذربيجان (المتواجد بالوعاء الثاني للمستوى الثالث) لا يمكن أن يقعا في مجموعة واحدة.

وبسبب شروط السفر المفرطة، قررت اللجنة عدم إقامة أكثر من مواجهة واحدة، من ذهاب وإياب، في الدول التي يصعب السفر إليها/منها.

ويصعب السفر من/إلى كازاخستان (الوعاء الرابع) وإنجلترا (الوعاء الأول) أو أيسلندا (الوعاء الثاني) أو إيرلندا (الوعاء الثالث) أو ويلز (الوعاء الأول).

ويمكن للمجموعة أن تتضمن مواجهة واحدة، من ذهاب وإياب.

وتشهد المجموعة الواحدة في المستوى الثاني بحد أقصى مواجهة واحدة، من ذهاب وإياب، مما يعني أن القرعة يمكن أن توقع منتخب كازاخستان في مجموعة تضم منتخب واحد من إنجلترا، أو أيسلندا أو إيرلندا، أو ويلز.

وتشهد بطولة دوري أمم أوروبا توسعة الأدوار الاقصائية وإقامتها في مارس 2025، لصنع استمرارية بين دور المجموعات في نوفمبر والنهائيات التي تقام في يونيو.

وتقام مباريات دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب بين المنتخبات التي احتلت صدارة المجموعات وفرق المركز الثاني، ويتأهل الفائزون في دور الثمانية للدورة النهائية.

وتهبط المنتخبات التي احتلت المركز الرابع في المستويين الأول والثاني إلى الثاني والثالث على الترتيب. فيما يهبط أقل منتخبين من المنتخبات الأربع التي احتلت المركز الرابع في مجموعات المستوى الثالث إلى المستوى الرابع.

وتصعد المنتخبات التي تصدرت مجموعاتها في المستويين الثاني والثالث، إلى المستويين الأول والثاني، كما يصعد المنتخبان اللذان احتلا صدارة مجموعتي المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.

ويقام دور فاصل، بنظام الذهاب والإياب، بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المستوى الأول مع أصحاب المركز الثاني في المستوى الثاني لحسم الصعود أو الهبوط للمستوى الأول، وسيقام دور فاصل آخر بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المستوى الثاني مع التي احتلت المركز الثاني في المستوى الثالث.

كما سيقام دور فاصل بين أفضل منتخبين احتلا المركز الرابع في المستوى الثالث مع وصيفي المستوى الرابع.