مفاجأة.. صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم

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تواجد الدولي المصري محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم، وحل نجم ليفربول الإنجليزي في المرتبة الـ 15، في حين احتل المغربي أشرف حكيمي، جناح باريس سان جيرمان المركز الـ 20.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأربعاء، قائمة أسرع 30 لاعبين في العالم، والتي تصدرها المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام، بسرعة وصلت إلى 37.38 كم في الساعة، وجاء ثانيا الظهير الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي بـ "37.31 كم/ ساعة"، وثالثا الأيرلندي تشيدوزي أوغبيني، مهاجم لوتون، الذي وصلت سرعته إلى 36.93 كم/ساعة.
المفاجأة تمثلت في تواجد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم إضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي حل في المركز الـ27.
وبلغت سرعة النجم المصري 36.6 كم/ساعة، مقابل 36.08 كم/ ساعة لمبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بينما وصلت سرعة زميله المغربي أشرف حكيمي إلى 36.49 كم/ساعة.
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