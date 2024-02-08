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باريس بارك دو برانس
باريس يلعب في الملعب الشهير منذ 50 عاماً

البلدية تجبر باريس على إنهاء ارتباط "نصف قرن" مع ملعبه

باريس - رويترز
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أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يوم الخميس أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يستعد لمغادرة ملعب "بارك دي برانس" بعد أن أكدت السلطات المحلية أن الملعب ليس للبيع.

وأصبح الملعب الشهير معقلا لفريق باريس سان جيرمان منذ 1974، أي بعد أربع سنوات من تأسيس النادي.

وأبلغ الخليفي الصحافيين في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا": من السهل جدا القول إن الملعب لم يعد مطروحا للبيع. نعرف ما نريد، لقد أضعنا سنوات لنحاول شراءه. أصبح الأمر أسهل بالنسبة لنا الآن.

وواصل: نعرف ما نريد. انتهى الأمر بالنسبة لنا. نريد الانتقال خارج ملعب بارك دي برانس.

وقال باريس سان جيرمان العام الماضي إنه سيبحث عن بدائل بعد أن أكدت مسؤولة بلدية باريس آن هيدالغو أن الملعب ليس للبيع - وهو الموقف الذي كرره مجلس المدينة يوم الثلاثاء.

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