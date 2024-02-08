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صورة سابقة لمبابي مع الخليفي

الخليفي يزيد الغموض في قصة مبابي: سأكون أول من يعرف

العربية.نت
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أوضح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي سيعلن عن قرار انتقال نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد أو تمديد عقده فور صدوره بشكل نهائي.

وبحسب "آس" الإسبانية، كان الخليفي غامضا ولم يقدم تفاصيل ذات صلة بشأن مستقبل قائد منتخب فرنسا، وذلك عندما سئل عن مبابي، يوم الخميس، خلال مؤتمر إعادة انتخابه رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

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وأضافت الصحيفة: لم يقدم الخليفي أي تفاصيل ذات صلة واقتصر رده على أنهم سيعلنون القرار فور صدوره بشكل نهائي.

وعلق الخليفي ببساطة عن مستقبل مبابي: عندما نقرر كلانا، سنخبركم بذلك.

مبابي في مباراة ماضية ضد ريال مدريد
مبابي في مباراة ماضية ضد ريال مدريد

ووفقا لـ "آس"، اتفق رئيس باريس سان جيرمان مع مبابي قبل عدة أسابيع، على أن يكون الخليفي أول من يعرف قرار قائد منتخب فرنسا، الذي لا يزال مستقبله معلقا على الرغم من أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أعلنت أنه قرر اللعب لريال مدريد.

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