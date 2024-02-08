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ينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024

ديكو: تعاقد برشلونة مع مبابي سيجعله "أضعف"

العربية.نت
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يعتقد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي سيجعل الفريق أضعف إذ سيضطر إلى التخلي عن عدد من نجوم الفريق مقابل جلب هداف باريس سان جيرمان.

وعين برشلونة ديكو مديراً رياضياً للنادي في أغسطس 2023 وتعاقد الفريق تحت إشرافه مع البرتغاليين جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي وجواو فيلكس من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وفي لقاء له مع قناة "إي سبورت 3" الكتالونية سئل ديكو مجازيا حول فكرة بيع نجمه في الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو والآخر في خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بمقابل قدوم متصدر عناوين الصحف في كل سوق انتقالات، الفرنسي مبابي، ليجيب: لا أعلم ما الذي قد يحدث مع مبابي ، ولكن سيكون من الخطأ بيع أراوخو وفرينكي لأني أود جعل المجموعة أقوى وليس أضعف. لذلك فإن رحيلهما سيؤثر سلبا على الفريق.

وأشاد ديكو بدور البرتغاليين كانسيلو وفيلكس: منحنا كانسيلو توازنا في الطرف الأيمن ويستطيع اللعب في الجهتين، أما جواو اشترط اللعب أساسيا ونعلم أن ديمبلي غادر بسبب بند في العقد، وأنسو فاتي لرغبته في خوض دقائق أكثر، لذلك قدم إلينا دون مقابل تقريبا وخفض من مرتبه وحسم بعض المباريات.

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