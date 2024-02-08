رئيس "يويفا" يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس، في باريس، تعديلاً يسمح لرئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الذي انتُخب لأول مرة في 2016، بالترشح لولاية جديدة من أربع سنوات في 2027، قبل أن يعلن الأخير أنه لن يترشح على نحو مفاجئ.

وتمت الموافقة على هذا التعديل بغالبية ثلثي الأصوات، حسب ما ينص النظام الأساسي ليويفا.

وقال تشيفرين (56 عامًا) وهو محام سلوفيني انتُخب لأول مرة عام 2016 خلفا للفرنسي ميشال بلاتيني "قررت قبل حوالي ستة أشهر إنني لا أخطط للترشح في عام 2027".

وتابع "السبب هو أنه بعد مرور بعض الوقت تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة، ولكن السبب الرئيسي هو أنني كنت بعيدًا عن عائلتي لمدة سبع سنوات حتى الآن".

وأضاف "تعمّدت عدم الكشف عن أفكاري من قبل، لأنني أولاً أردت رؤية الوجه الحقيقي لبعض الأشخاص، وقد رأيته".

وأردف تشيفيرين "لدي حياة جميلة في كرة القدم، ولدي حياة جميلة خارج كرة القدم أيضًا".

من الناحية الفنية، لا يلغي هذا النص قاعدة الولايات الثلاث التي كانت من الإجراءات الرئيسية التي اتخذها السلوفيني في أبريل 2017 بعد سلسلة من الفضائح التي هزت الرياضة العالمية وأدت إلى قيود مماثلة في الاتحاد الدولي "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية.

لكن التعديل ينص على أن هذه القاعدة التي تنطبق على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في "يويفا"، لا تأخذ في الاعتبار الولايات "التي بدأت قبل الأول من يوليو 2017"، أي الولاية الأولى لتشيفرين.

ولم يبرز أي صوت معارض للتعديل الذي أُقر، ذلك على الرغم من أنّ المشروع تسبب في أزمة في الاتحاد الأوروبي للعبة من خلال استقالة مدير كرة القدم الكرواتي زفونيمير بوبان في 25 يناير.

واستقال صانع الألعاب الكرواتي السابق، الذي بلغ نصف نهائي مونديال 1998، من منصبه معبراً عن "قلقه الكبير واستنكاره التام" إزاء رغبة رئيس يويفا الحالي في البقاء في السلطة لأكثر من 12 عاماً، مشيراً إلى أنه يرحل عن الاتحاد القاري باسم "المبادئ والقيم التي (يؤمن بها) بعمق".

وفي نفس سلسلة التعديلات، ألغي قانون الـ70 عاماً كحد أقصى للسن لانتخاب أو إعادة الانتخاب في عضوية اللجنة التنفيذية، على أساس أن الحد الأقصى لثلاث ولايات "يُعتبر كافياً في هذا الصدد".