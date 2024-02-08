قمة "مفصلية" بين ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ

ستكون الأنظار شاخصة يوم السبت إلى قمة باير ليفركوزن المتصدر وضيفه بايرن ميونخ الثاني وحامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وسط معركة شرسة على اللقب بين الفريقين.

هيمن ليفركوزن على الصدارة معظم فترات هذا الموسم، فلم يتلق فريق المدرب الاسباني تشابي ألونسو أي خسارة طوال هذا الموسم، فيما مرّ العملاق البافاري بفترات تذبذب، فخرج من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا، قبل أن يلتقط انفاسه في المراحل الأخيرة ويقلّص الفارق إلى نقطتين مع ليفركوزن (50 مقابل 52).

ولا شك أنّ مباراة يوم السبت على ملعب "باي أرينا" سترسم صورة الصراع على اللقب في المراحل المقبلة، فمن شأن فوز ليفركوزن ان يجعله في موقع اكثر من ممتاز للاقتراب من لقبه الأول على الاطلاق في البوندسليغا، فيما انّ فوز فريق المدرب توماس توخيل سيضع بايرن في صدارة نادرة هذا الموسم.

وقال توخيل "يقدّم ليفركوزن موسماً مذهلاً، لكننا بعيدون بفارق نقطتين فقط".

وتابع "سننتقل الى ليفركوزن بهدف واضح - وهو إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بهم وتجاوزهم في المركز الاول".

ويدخل ليفركوزن الى القمة المرتقبة مزهواً ببلوغه الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا التي سبق ان احرز لقبها مرة واحدة فقط عام 2003، ذلك بفوزه في الدقيقة الاخيرة بهدف جوناثان تاه على شتوتغارت 3-2، إضافة الى بلوغه سابقا الادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويحقق ليفركوزن أطول سلسلة من المباريات الرسمية دون خسارة منذ بداية الموسم في تاريخ الكرة الالمانية (30 مباراة في جميع المسابقات - 26 فوزاً و4 تعادلات).

بدأ بايرن موسمه بـ 12 مباراة بلا خسارة قبل ان يسقط بنتيجة مذلة أمام فرانكفورت 1-5، ثمّ حقق سلسلة انتصارات ليتبعها بخسارة صادمة على ارضه امام فيردر بريمن في المرحلة التاسعة عشرة.

ونفض بايرن عنه غبار الهزيمة وفاز بثلاث مباريات متتالية منها المؤجلة امام أونيون برلين، ليقلّص الفارق مع ليفركوزن الى نقطتين.

وأشاد حارس بايرن المصاب مانويل نوير بليفركوزن تحت قيادة ألونسو في مقابلة مع موقع الدوري الألماني "الأمر يشبه الطريقة التي لعب بها شابي عندما كان لاعبًا".

وتابع "لقد اكتسب نظرة ثاقبة حول كيفية خوض مباراة بتمريرات جيدة، واللعب مع الكثير من الاستحواذ، ونقل ذلك إلى فريقه".

وسبق ان لعب نوير الى جانب ألونسو لثلاثة اعوام في ميونخ، وكشف انّ الاخير غيّر طريقة لعب ليفركوزن.

وقال الحارس المخضرم "لقد تولى قيادة الفريق في لحظة صعبة للغاية وأظهر على الفور أن الأمور أصبحت تسير في اتجاه واحد فقط".

وتابع "لقد لاحظت على الفور أن شابي ألونسو وباير ليفركوزن مناسبان لبعضهما البعض وهذا له تأثير على اللاعبين".

واستعاد بايرن قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو ولاعب الوسط يوزوا كيميش قبل ثلاثة أيامٍ على لقاء القمّة مع ليفركوزن، كما عاد الى صفوفه المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي بعد انتهاء مشواره في كأس آسيا، فيما يستمر غياب سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان والكندي الفونسو ديفيس الذي اصيب في المباراة الاخيرة والحارس نوير والسنغالي بونا سار.

من جهته، يغيب ايضا عن ليفركوزن المهاجم النيجيري الهدّاف فيكتور بونيفاس والارجنتيني إيسيكييل بالاسيوس والبرازيلي أرثر.

وبعد ان كان بوروسيا دورتموند قاب قوسين او ادنى من تجريد بايرن من اللقب الموسم الماضي قبل ان يحرزه الاخير بفارق الاهداف، يجد ليفركوزن نفسه قادراً على كسر احتكار العملاق البافاري للقب في السنوات الـ 11 الاخيرة.

وستكون هذه المباراة الـ 90 التي يتواجه بها الفريقان في الدوري، ففاز بايرن 52 مرة مقابل 19 فقط لليفركوزن. لكن في المواجهتين الاخيرتين، وتحديدا منذ استلام ألونسو، لم يخسر ليفركوزن (فوز وتعادل).

وستحمل المباراة ايضا عنوان أفضل هجوم مقابل افضل دفاع، إذ يُعدّ فريق المدرب توخل الأفضل هجومياً بـ 59 هدفاً، بقيادة هداف الدوري الانكليزي هاري كاين (24 هدفاً) متقدما على ليفركوزن الثاني بـ 52.

لكنّ ليفركوزن هو الفريق الافضل دفاعيا حيث تلقت شباكه 14 هدفا وخلفه بايرن (19).

ويفتتح بوروسيا دورتموند الرابع (37 نقطة) المرحلة الجمعة بمواجهة فرايبورغ ساعيا الى تثبيت اقدامه ضمن المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا وتضييق الخناق على شتوتغارت الثالث (40) الذي يواجه ماينز يوم الأحد.