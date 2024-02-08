لاعب ليفربول: صلاح يفكر بالفريق أثناء تواجده مع منتخب مصر

كشف هارفي إيليوت لاعب ليفربول الإنجليزي أن زميله النجم محمد صلاح كان على تواصل معه خلال تواجد الأخير في كوت ديفوار رفقة منتخب مصر من أجل الاطمئنان على الفريق خلال فترة غيابه إثر مشاركته في كأس أمم إفريقيا التي ودعها "الفراعنة" من ثمن النهائي إثر الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتعرض صلاح لإصابة في دور المجموعات أبعدته عن المشاركة مع المنتخب قبل أن يقرر العودة إلى ناديه لاستكمال عملية التعافي، بينما أطاح خروج منتخب مصر بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وتم تعيين حسام حسن بدلاً منه.



وقال إيليوت في حديث مع موقع ليفربول الرسمي يوم الخميس: محمد صلاح أحد أساطير الفريق وهو لاعب حطم عدداً من الأرقام القياسية، لكنه لا يفكر بأنانية، إنه يستقطع وقتاً من يومه للحديث معنا نحن الشبّان لتوجيهنا وتقديم النصح.

وأتبع: صلاح كان يتواصل معي خلال فترة تواجده في كوت ديفوار مع منتخب بلاده، أتذكر أنه أرسل لي رسالة بعد فوز ليفربول عل أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي للسؤال عن حال الفريق وكان يسأل كيف كان الشعور العام للفريق تجاه المستوى وهلم جرا.



وختم: صلاح إنسان عظيم ويريد دائماً الأفضل للفريق، لم يتعين عليه أن يتواصل معي لكنه فعل ذلك. أنا فخور بأنني زميله في نفس الفريق.

وسيغيب صلاح لفترة بسبب إصابته في كأس أمم إفريقيا، إذ يخضع حالياً لبرنامج لياقي في ليفربول لتجهيزه لما تبقى من الموسم.