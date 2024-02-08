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أنهى سول الموسم الماضي في المركز السابع

لينغارد: انتقلت إلى سول من أجل الاستمتاع بكرة القدم مجدداً

سول - فرانس برس
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أكد لاعب وسط المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق جيسي لينغارد أنه يريد "الاستمتاع بكرة القدم من جديد"، بعد أن وقّع لفريق أف سي سول الكوري الجنوبي، يوم الخميس.

وبقي ابن الـ 31 عاما من دون نادٍ منذ رحيله عن نوتنغهام فوريست في نهاية الموسم الماضي.

لينغارد الذي أمضى 22 عاماً في يونايتد قبل أن يغادر أولد ترافورد في 2022، أشار إلى أنّ الانضمام إلى سل هو تحد جديد وإنه "جاهز لقبوله".

وصرّح للمراسلين في المؤتمر الصحافي بعد استقباله من الجماهير في المطار "إنها بداية جديدة لي، فصل جديد في مسيرتي".

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وتابع "أريد فقط أن أستمتع بلعب كرة القدم، أن أضع الابتسامة على وجوه الناس وأن أظهر للجمهور الكوري ما أستطيع فعله".

وقال لينغارد إنه تلقى "عروضا عدّة" لكنها كانت "جميعها شفهية" مشيرا إلى أنه انضم إلى سول لأنه التزم التوقيع معه.

وكان نادي سول أنهى الموسم الماضي في المركز السابع من أصل 12 فريقا في الدوري المحلي، وكشف في بيان له أنه وقع "مع الاسم ذات القيمة الأكبر في تاريخ الدوري الكوري الممتد على 41 عاما".

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