نيجيريا تنهي مغامرة جنوب إفريقيا وتبلغ النهائي

بلغت نيجيريا نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عقد كامل بعد فوزها على جنوب إفريقيا 4-2 بركلات الترجيح إثر تعادل الفريقين 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية يوم الأربعاء.

وتقدمت نيجيريا بطلة المسابقة 3 مرات سابقة آخرها في 2013، عبر وليام تروست إيكونغ الذي حول ركلة جزاء داخل مرمى جنوب إفريقيا في الدقيقة 67، لكن الدقائق الأخيرة من المباراة حملت إثارة كبيرة بعدما ألغ الحكم هدفاً لفيكتور أوسيمين وبعدها احتسب ركلة جزاء لجنوب إفريقيا سجل منها تيبوهو موكيانا هدف التعادل.



ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء إذ أضاع موكيانا ركلة جزاء وكذلك زميله ماكجويا لتفوز نيجيريا بنتيجة 4-2.

وواصلت نيجيريا هيمنتها على جنوب إفريقيا في بطولات القارة السمراء إذ فازت عليها للمرة الرابعة من أصل 4 مباريات، وكررت بذلك فوزها الشهير في نصف نهائي نسخة 2000 بثنائية تيجاني بابانغيدا.



