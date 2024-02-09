أرتيتا: الاحتفالات "الجنونية" طبيعية

تعهّد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة بمواصلة إظهار مشاعره بعد الانتقادات التي طالته مع لاعبيه جراء الاحتفالات المفرطة عقب الفوز على ليفربول 3-1 يوم الأحد الماضي في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعزز "المدفعجية" حظوظهم بالمنافسة على اللقب بعد الفوز المهمّ على المتصدّر على ملعب الإمارات.

واحتفل أرتيتا بهدف البلجيكي لياندرو تروسار الثالث في الدقيقة 90 بشكل جنوني على حافة الملعب.

وتقدّم الدولي النرويجي مارتن أوديغارد احتفالات زملائه عقب نهاية المباراة على أرض الملعب، آخذاً الكاميرا من مصوّر النادي والتقط صوراً للاحتفالات.

اعتبر البعض أن الـ"غنرز" تفاعلوا أكثر من اللزوم بعد الفوز، لكن أرتيتا قال إنه رأى احتفالاتٍ مماثلة من الفرق المنافسة في السابق.

وأضاف قبل مواجهة وست هام في دربي لندن في الدوري يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين "أحبّها (الاحتفالات). لقد رأيت مدربين يحتفلون على أرض ملعب الإمارات وهم يجثون على ركبهم".

وتابع "رأيت مدربين كبار يدخلون أرض الملعب، رأيت مدربين يجتازون المنطقة المخصصة لهم. رأيت كل شيء في الدوري الإنجليزي".

واعتبر الإسباني الذي كان قريباً من قيادة أرسنال إلى اللقب في الموسم الماضي أنه يحب الاحتفالات "لأنها تجلب مثل هذا الشغف وهذه المشاعر إلى اللعبة. عندما تحصل بطريقةٍ طبيعية واستثنائية، أعتقد أنها رائعة. هذا رأيي والعديد من الناس قد يكون لديهم رأياً مختلفاً".

ولدى سؤاله عن احتفال أوديغارد قال "هذا أمر حصل لأن هناك علاقة (مع المصوّر)، يقومون بذلك كل يومٍ هنا خلال التمارين. لكن يحق للناس إعطاء رأيهم".

وأضاف "هذا عملنا، أن نقبل كل هذا ونستمر بالتصرف بالطريقة التي تظنون أنها صحيحة والتأكّد من عدم خسارة ذلك".

وأردف "أعتقد أنه كان هناك الكثير من الإيجابيات، وربما القليل من الانتقادات (لكن) إذا ركّزت على تلك (الانتقادات) فلن ترى غيرها".

وأشار أرتيتا إلى أنه "حين أسير في الشارع أشعر بالفخر و(أحصل) على الكثير من الثناء على ما قمنا به".

ويحتل أرسنال المركز الثالث (49 نقطة) متساوياً مع سيتي الثاني، علما ان للاخير مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.