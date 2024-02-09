الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: مباراة بايرن ليست "حاسمة"

قال فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إنه لا يرى أن مباراة القمة أمام فريق بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني، المقرر إقامتها يوم السبت، ستحسم لقب الدوري.

وقال كارو: "يمكن أن تكون المباراة مؤشرا لما تبقى من مباريات هذا الموسم، ولكني لا أرى أهمية نهائية لها. لا يهم ما سيحدث، سنواصل المضي قدما في طريقنا. نريد تحقيق أقصى استفادة من كل بطولة".

ويتصدر ليفركوزن قمة جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام بايرن. وفي حال تحقيق ليفركوزن للفوز سيبتعد بفارق خمس نقاط أمام بايرن. ولكن الخسارة ستجعل الفريق يتراجع للمركز الثاني.

وأثنى كارو على تشابي ألونسو، قائلا إنه لعب دورا كبيرا في تطور الفريق وقال "مساهمته ضخمة. إنه مدرب مذهل وقائد يتناسب بشكل مثالي مع منظمتنا".

وشدد على أنه غير قلق من التكهنات التي تحيط بمستقبل ألونسو.

وارتبط اسم ألونسو بتدريب نادييه السابقين ريال مدريد وليفربول، وقال " تشابي ملتزم للغاية بعمله. يمكن للجميع الشعور بهذا".