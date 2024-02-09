إنريكي يكشف موقف مبابي بعد إصابته

قلل لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من المخاوف المتعلقة بإصابة كيليان مبابي، بعدما غاب المهاجم الفرنسي الدولي عن المران الجماعي لفريق قبل مواجهة ليل مساء السبت في الدوري الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مبابي، الذي يستمر ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، تعرض لإصابة بسيطة خلال المباراة التي فاز بها فريقه على بريست في كأس فرنسا الأربعاء.

ورغم أنه لم ينضم لبقية الفريق في المران الختامي استعدادا للقاء، وبدلا من ذلك تدرب في صالة الألعاب الرياضية، أكد إنريكي أنه لا توجد مخاوف فيما يتعلق بتواجده بالمباراة.

وقال إنريكي :كيليان سيكون جاهزا لمباراة السبت وسيكون متاحا لخوض اللقاء. لم يتدرب اليوم، لأننا لا نريد أن نخاطر على الإطلاق، لذلك تدرب بشكل فردي، ولكنه سيكون متاحا للعب في المباراة.

ويستأنف باريس سان جيرمان مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حيث يخوض مباراة الذهاب لدور الـ16 أمام ريال سوسييداد الإسباني.

ومع ذلك، أكد إنريكي أن الجميع يركز على المباراة المقبلة أمام ليل، الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

وقال إنريكي :نحن في مرحلة ما في الموسم حيث نخوض مباراة كل ثلاثة أيام. يجب أن نضع الخطط مع الجهاز الفني لنكون دائما قادرين على المنافسة.

وأضاف :لا يجب أن نستهين بأي مباراة- كل المباريات مهمة. كفريق، نحاول أن يكون متاحا لدينا لاعبين، بنفس المستوى، في كل مركز . لا نريد أن ننسى مباريات معينة، وأن نعتبر مباراة أهم من الأخرى حتى لو كانت تلك هي المباراة المنتظرة أمام ريال سوسييداد.

وغاب المهاجم راندال كولو مواني على مباراة منتصف الأسبوع في الكأس بسبب عدوى فيروسية، بينما يتعافى نونو مينديز بعد إجراءه لجراحة في أوتار الركبة.

وحصل لي كانغ إن على بعض الراحة عقب نهاية مهمته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.