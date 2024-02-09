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الحكم الصيني ما نينغ

حكم صيني يدير نهائي كأس آسيا

الدوحة - د ب أ
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعيين الحكم الصيني ما نينغ، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 يوم السبت على ستاد لوسيل بين المنتخبين القطري والأردني.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني،الجمعة، أن ما نينج أصبح أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة التي يقودها ما نينغ في كأس آسيا 2023، بعدما قاد مباراة المجموعة الخامسة التي جمعت بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومباراة دور الـ16 بين قطر وفلسطين، ومباراة دور الثمانية بين إيران واليابان.

وستكون المباراة النهائية هي السادسة لما نينغ التي يديرها في نهائيات كأس آسيا حيث كان أدار مباراة في نسخة 2019.

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وبدأ الحكم الصيني مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكماً وطنياً بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتباراً من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية عام 2011.

وقام ما نينغ بإدارة 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مباراة إياب نهائي نسخة عام 2022 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، وشارك كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بولندا.

وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينغ، في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان حكماً رابعاً في ست مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاماً.

ويشارك في إدارة المباراة النهائية الحكمين الصينيين زهو فاي، وزهانج تشينغ، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني غومبي ايدا.

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