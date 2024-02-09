غوارديولا: إيفرتون يحقق نتائج جيدة في "الاتحاد".. لن نتهاون

حذّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم فريقه، الساعي للعودة إلى الصدارة، من التهاون أمام ضيفه إيفرتون على الرغم من تفوقه عليه في السنوات الأخيرة.

ويأمل سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، في تحقيق فوزه العاشر توالياً في جميع المسابقات، علماً أنه فاز على إيفرتون في 11 مباراة وتعادل مرتين في مبارياته الـ13 الأخيرة في الدوري، في حين يعود الفوز الأخير لـ"توفيز" إلى عام 2017.

ويعاني إيفرتون من تردّي نتائجه في الفترة الأخيرة إذ فاز مرة واحدة في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط.

حثّ غوارديولا الذي يملك ذكريات محبطة من التعادل مع إيفرتون 1-1 الموسم الماضي، لاعبيه على عدم التخلي عن حذرهم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

قال "غدا نستيقظ ونتوجه مباشرة لخوض المباراة ظهراً، لذا علينا أن نكون مستعدين، دائماً ما يحقق إيفرتون نتائج جيدة هنا. لا أعرف السبب... لذلك علينا أن نكون مستعدين".

وأردف "آمل أن تسير الأمور على ما يرام، لكن الموسم الماضي لم نتمكن من الفوز".

وسيتقدم سيتي إلى المركز الأول ولو موقتا في حال خرج من ملعبه الاتحاد ستاديوم بالنقاط الثلاث، بانتظار مباراة ليفربول وبيرنلي في وقت لاحق يوم السبت.

ولم يفز إيفرتون في بريميرليغ منذ ديسمبر ويواجه معركة لتجنب الهبوط بعد خصم 10 نقاط من رصيده لخرقه اللوائح المالية. كما يواجه تهمة مالية أخرى يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العقوبات.

وتعززت آمال سيتي في الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع توالياً مع عودة مهاجمه العملاق النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين من الإصابة. من المقرر أن يبدأ الثنائي مباراتهما الأولى على أرض فريقهما هذا الموسم ضد إيفرتون.

وأقرّ غوارديولا بأن وجودهما كان أمراً حيوياً لمطاردة سيتي للبطولات، وقال "الأمر بسيط. هما لاعبان يفوزان بالمباريات بأنفسهما. عندما يسجل لاعب واحد 60 هدفا، فهذا يساعدك على الفوز بالمباريات".

وأردف "عندما تلعب مع لاعب يقدم مئات التمريرات الحاسمة والأهداف، فهذا يساعدك على الفوز بالمباريات. ليس عليك أن تدرس في جامعة هارفارد أو ييل لفهم ذلك".