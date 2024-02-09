لابورتا يرغب في "صفع" ريال مدريد عبر ألونسو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الجمعة، أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يرغب في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو، وهو الاسم المفضل لدى إدارة ريال مدريد لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبحث النادي الكاتالوني عن مدرب للفريق بعدما أعلن تشافي هيرنانديز رحيله عن برشلونة نهاية الموسم.

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن تشابي ألونسو "42 عاما" موجود في قائمة المرشحين الذين يفضلهم لابورتا لتولي المسؤولية الفنية لبرشلونة، لاسيما وأن اللاعب السابق لليفربول وريال مدريد، والمدرب الحالي لباير ليفركوزن، يتوافق مع نهج النادي الكاتالوني.

وذكرت الصحيفة أن قائمة لابورتا تضم أيضا هانسي فليك وأوناي إيمري.

يذكر أن التقارير الإعلامية أشارت في الفترة الماضية إلى أن ريال مدريد يرغب في أن يكون تشابي ألونسو مدربه في السنوات القادمة بعد نهاية فترة كارلو أنشيلوتي الذي ينتهي عقده 2026.