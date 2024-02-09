نوير يقلق بايرن ميونخ

تحوم الشكوك حول مشاركة مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في مباراة القمة أمام باير ليفركوزن المتصدر المقررة، السبت، بعدما قضى الأسبوع الماضي يحاول التعافي من إصابة بالركبة.

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: مانويل نوير سيشارك في تدريب حراس المرمى يوم الجمعة، وسيكون أمامه الوقت قبل مباراة مساء السبت، وبعد ذلك سنحدد ما إذا كان سيحرس عرين الفريق أم سفين أولريش هو من سيكلف بهذه المهمة.

ولم يتدرب نوير نهائيا يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب مشاكل بسيطة في الركبة وأكمل المران الفردي، يوم الخميس.

وبينما يغيب ألفونسو ديفيز عن اللقاء، يتوقع أن يصبح كل من جوشوا كيميتش وكيم مين جاي ودايوت أوباميكانو متاحين للمشاركة في اللقاء.

وتعافى كيميتش وأوباميكانو من الإصابات التي لحقت بهما، بينما عاد كيم بعدما خاض منافسات بطولة كأس آسيا مع المنتخب الكوري الجنوبي.

وقال توخيل: لست بحاجة لإشارة من جوشوا، فهو جاهز دائما. إنه استثنائي في سلوكه. أوباميكانو يشبهه، وتطورت عقليته بشكل مذهل. مر كلاهما بعملية التأهيل بشكل كامل. إذا لم يحدث أي شيء استثنائي، سيكونان جاهزين.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن، وتأتي مباراة القمة قبل أيام قليلة من خوض بايرن لمباراته أمام لاتسيو الإيطالي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال توخيل :ينتظرنا أسبوع حافل. مازال الوقت مبكرا في الموسم. الفوز على ليفركوزن سيفتح فجوة، ولكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، رغم أنه يبدو وكأنها لحظة خاصة لنكشف أوراقنا.

وأضاف :ليفركوزن يقدم موسما استثنائيا. ومازال لدينا مساحة للتطور. نشعر أننا مستعدون لاتخاذ الخطوة التالية ونريد أن نضغط على ليفركوز.

ويتوقع أن تجذب مباراة السبت الكثير من الانتباه على الصعيد الدولي كذلك. ووفقا لرابطة الدوري الألماني سيتم بث المباراة في تقريبا 211 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي كرة القدم (فيفا).