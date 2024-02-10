الصين تلغي وديتين للأرجنتين بسبب الغضب من ميسي

أعلنت الصين، يومي الجمعة والسبت، تخليها عن استضافة مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين، بطل العالم في كرة القدم، بعد ضجّة أثيرت حول غياب وسلوك النجم ليونيل ميسي خلال مباراة في هونغ كونغ.

وكان منتخب الأرجنتين أعلن عن جولة في البلد الآسيوي بين 18 و26 مارس، يلتقي فيها نيجيريا في مدينة هانغتشو (شرق) وساحل العاج في بكين.

وتعوّل الأرجنتين كثيراً على السوق الآسيوي. في يونيو 2023، خاضت ودية في بكين خلال زيارة أسفرت عن عقود مربحة مع الشركات المحلية.

لكن الجدل تجاه ميسي (36 عاماً) الذي كان يحظى بشعبية كبرى في البلاد، تضاعف في الأيام الماضية.

أثار أفضل لاعب في العالم ثماني مرات وفريقه إنتر ميامي الأميركي غضب الجماهير، عندما ظلّ على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى570 يورو لرؤية ميسي، "عوِّضونا!"، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

لكن عندما لعب النجم الأرجنتيني 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني الأربعاء، زاد السخط في الصين.

وأشار اتحاد كرة القدم في بكين، السبت، أنه بعد طلب المشجعين معلومات حول مباراة ليونيل ميسي "لا تخطّط بكين، في الوقت الحالي، لتنظيم المباراة التي كان من المقرّر أن يشارك فيها ليونيل ميسي".

وكانت مباراة "ألبي سيليستي" في هانغتشو قد ألغيت مساء الجمعة.

أشار مكتب الرياضة في المدينة الكبرى: بالنظر إلى الأسباب التي يعرفها الجميع، وبحسب الجهات المختصة، فإن شروط إقامة الحدث ليست قائمة". ودعم رواد موقع ويبو الشهير قرار السلطات الرياضية الصينية.