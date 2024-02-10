ريال مدريد "يحجّم" جيرونا برباعية ويبتعد بالصدارة

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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه العريض على ملاحقه جيرونا 4 -صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
وتقدم الريال في الدقيقة السادسة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف جود بيلنغهام الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة 54 سجل بيلنغهام الهدف الثاني له والثالث للريال، فيما اختتم رودريغو رباعية الريال في الدقيقة 61.
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