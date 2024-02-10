ريال مدريد يعلن إصابة روديغر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم السبت، استمرار غياب مدافعه الألماني الدولي أنطونيو روديغر بسبب إصابة عضلية.

ولم يحدد النادي الملكي موعد عودة روديغر البالغ من العمر "30 عاما"، إلى الملاعب.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت، يوم السبت، لأنطونيو روديغر، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تعرضه لإصابة عضلية في عضلات الفخذ اليسرى، سيتم تقييم تطور حالته.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن روديغر سيغيب على الأقل لأسبوعين أخريين، بعد تعرضه للإصابة منذ بداية الشهر الجاري.

ويغيب روديغر عن مباراة ريال مدريد أمام جيرونا في قمة الدوري الإسباني مساء يوم السبت، بجانب المواجهة أمام لايبزيغ في ألمانيا يوم 13 من الشهر الحالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.