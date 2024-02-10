صلاح يراقب محادثات ريال مدريد مع مبابي

كشفت صحيفة "ميرور"، أن النجم المصري محمد صلاح يراقب مفاوضات ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن رحيل قائد منتخب فرنسا إلى نادي العاصمة الإسبانية الصيف المقبل يمكن أن يقود نجم ليفربول إلى باريس سان جيرمان، وأضاف التقرير: أمام الجناح المصري أقل من 18 شهرا حتى نهاية عقده مع ليفربول، ومن المؤكد أنه يراقب تطورات مستقبل مبابي في الأشهر المقبلة.

وزادت "ميرور": من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم مبابي "25 عاما"، لأن هذا ما يريده المهاجم، وهو ما يجذب أنظار باريس سان جيرمان صوب صلاح، لاسيما وأنه دخل آخر 18 شهرا من عقده، إضافة إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب سيرحل نهاية الموسم، لذلك من المتوقع أن تجذبه فكرة ارتداء قميص النادي الباريسي.