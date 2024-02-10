ليفربول يستعيد الصدارة.. وتوتنهام يعبر برايتون

بقي ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأسبوع آخر، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 3-يوم 1 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين التي شهدت زيارة النرويجي إرلينغ هالاند للشباك للمرة الأولى منذ نوفمبر وقيادته مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز على إيفرتون 2-0.

على ملعب "أنفليد"، دخل ليفربول لقاءه مع بيرنلي القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير، باحثاً عن العودة الى سكة الانتصارات ونسيان الهزيمة التي تلقاها في المرحلة الماضية على أرض أرسنال 1-3 ما سمح للأخير وسيتي بتقليص الفارق الذي يفصلهما عنه الى نقطتين.

وزاد الضغط على "الحمر" ومدربهم الألماني يورغن كلوب الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم، بعدما تربع سيتي على الصدارة موقتاً بفوزه في وقت سابق على إيفرتون بفضل ثنائية هالاند.

لكن رجال كلوب ضمنوا استمرارهم في الصدارة لأسبوع آخر، رافعين رصيدهم الى 54 نقطة وبفارق نقطتين عن سيتي وخمس عن أرسنال الذي يحل يوم الأحد ضيفاً على جاره اللندني وست هام.

وبعدما بدأ اللقاء بأفضل طريقة حتى نجح في افتتاح التسجيل برأسية البرتغالي ديوغو جوتا إثر ركلة ركنية نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد (31)، تراجع أداء ليفربول بعض الشيء وأدى ذلك الى دخوله استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه الذي خطف التعادل في الثواني الأخيرة برأسية أيضاً للإيرلندي دارا أوشاي إثر ركلة ركنية (45).

لكن رجال كلوب استعادوا التقدم في مستهل الشوط الثاني، مستفيدين من خطأين دفاعيين للضيوف ما أوصل الكرة الى البديل هارفي إليوت الذي توغل في الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية تحولت من أحد المدافعين ووصلت الى الكولومبي لويس دياس، فأنقض عليها عند القائم القريب وأودعها الشباك برأسه (52).

وبعد فرصة لجوتا الذي أطاح الكرة فوق العارضة، رد بيرنلي بعد ثوان معدودة بانفراد للعاجي دافيد فوفانا لكن الحارس الإيرلندي كويفين كيليهر الذي لعب بسبب مرض البرازيلي أليسون بيكر، تألق وأنقذ فريقه (64).

وعاد فوفانا مجدداً ليهدد مرمى "الحمر" وهذه المرة بتسديدة مرت قريبة جداً من القائم الأيسر (67)، قبل أن يستيقظ ليفربول ويفرض أفضليته المطلقة ويهدد مرمى ضيفه في الكثير من المناسبات حتى نجح في إضافة الثالث بكرة رأسية أيضاً وهذه المرة عبر الأوروغوياني داروين نونييس إثر عرضية أخرى لإيليوت عقب ركلة ركنية (80).

وفي لندن، خطف توتنهام فوزاً قاتلاً على ضيفه برايتون 2-1، ما خوله إزاحة أستون فيلا عن المركز الرابع موقتاً.

وتخلف توتنهام بهدف الألماني باسكال غروس (17 من ركلة جزاء) وعادل في الشوط الثاني عبر السنغالي باب سار (17)، قبل أن يخطف البديل برينان جونسون الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتمريرة من العائد من كأس آسيا الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي دخل كبديل أيضاً.

ورفع فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام أستون فيلا الذي يحل الأحد ضيفاً على مانشستر يونايتد.

وسقط ولفرهامبتون على أرضه أمام برنتفورد 0-2، وفاز فولهام على بورنموث 3-1، فيما حقق شيفيلد يونايتد الأخير انتصاره الأول في آخر 8 مباريات والثالث فقط للموسم على حساب مضيفه ومنافسه من أجل البقاء لوتون تاون 3-1.