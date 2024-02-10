ليفركوزن يؤكد صدارته بثلاثية نظيفة في مرمى بايرن

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أسقط باير ليفركوزن ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب وهزمه بنتيجة 3 - صفر يوم السبت في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل يوسيب ستانيسيتش وأليخاندرو غريمالدو وجيريمي فريمبونغ أهداف المباراة في الدقائق 18 و50 و95.
رفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة ليبتعد بالصدارة ويبقى سجله خاليا من الهزائم.
أما بايرن ميونخ تلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز يونيون برلين على فولفسبورغ 1 - صفر، وهايدنهايم على فيردر بريمن 1-2 بينما تعادل لايبزيغ مع أوغسبورغ 2 - 2، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتات صفر - صفر.
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