نبأ سار من تشافي لجماهير برشلونة

قال مدرّب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، يوم السبت، إن حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن وجناحه البرازيلي رافينيا تعافيا من الإصابة وسيعودان للمساهمة في حملة الفريق المتبقية من الموسم.

ويحتل حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم المركز الثالث راهناً، بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي يخوض مباراة قمة السبت ضد جيرونا الثاني.

ويستقبل برشلونة غرناطة، الأحد، ويأمل في تقليص الفارق مع الوصيف على الأقل.

ولعب تير شتيغن آخر مرّة مع الفريق الكاتالوني في نوفمبر عندما أصيب بظهره، فحرس إينياكي بينيا الخشبات بدلاً منه.

مُني برشلونة بخسارة كبيرة في تلك الفترة، أمام ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر وأقصي من مسابقة الكأس أمام اتلتيك بلباو.

قال تشافي: أنا سعيد جداً من إينياكي، أظهر انه حارس يمكننا الوثوق به لكن سعيد جداً لمارك، هو لاعب أساسي لنا وللفريق.

وقال تشافي إن رافينيا بات جاهزاً للعب بعد مشكلة في العضلات الخلفية لفخذه أبعدته عدّة أسابيع عن الملاعب "سيكون رافا جاهزاً للأحد، لقد تعافى جيداً".

ورأى تشافي ان المواجهة بين ريال مدريد وجيرونا (58-56) تشكّل فرصة لمواصلة الضغط على الصدارة: يجب أن نفوز الأحد، والأهم معرفة أن أحد الفريقين، أو كلاهما سيهدران النقاط.