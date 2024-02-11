بعد أنباء صفقة مبابي.. فينيسيوس لـ بيريز: لا تطردني

أكد فينيسيوس جونيور أنه يتمنى الاستمرار لفترة طويلة مع ريال مدريد، ووجه رسالة إلى فلورنتينو بيريز، وذلك بعد الأخبار التي أشارت إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يرغب في التضحية بالبرازيلي حال قدوم مبابي.

ويبدي ريال مدريد برئاسة بيريز اهتماما شديدا بمهاجم باريس سان جيرمان، ويرغب في ضم اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" في الصيف القادم، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز يرغب في بيع نجمه البرازيل من أجل تمويل صفقة مبابي.

وكشف الجناح البرازيلي، صاحب الهدف والتمريرة الحاسمة في فوز ريال مدريد على جيرونا 4-0، بعد المباراة أنه يريد الاستمرار لفترة طويلة بقميص النادي الأبيض، ووجه رسالة إلى بيريز عبر قناة النادي الرسمية، قائلا: آمل أن يسمح لي رئيس النادي باللعب لريال مدريد لفترة طويلة.