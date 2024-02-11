ضربة قوية.. ريال مدريد يعلن إصابة بيلنغهام

يغيب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام عن صفوف ريال مدريد جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال الفوز على جيرونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، ما سيحرمه من المشاركة لعدة أسابيع وفقا لما أفاد الأحد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يحدد ريال مدة غياب بيلنغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً في "الليغا" وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.

وتعتبر إصابة الوافد الجديد الشاب بيليغهام (20 عاماً) ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحيث من المتوقع أن يغيب أيضاً عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فاييكانو وإشبيلية وفالنسيا.

وسجل بيلنغهام هدفين من رباعية الفوز على ضيفه جيرونا، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحلّ براهيم دياز بدلاً منه.

وانضم بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة قدرت قيمتها بـ 111 مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، إلى لائحة المصابين في ريال التي تضم رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمسوي ديفيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

ويحتل ريال صدارة الدوري برصيد 61 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم.