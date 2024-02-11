فان دايك: منافسة مانشستر سيتي ممتعة

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، أن فريقه مستمتع بمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

صعد مانشستر سيتي لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر الماضي بالفوز على إيفرتون، قبل أن يستعيد ليفربول الصدارة سريعا بالفوز على بيرنلي بنتيجة 1-3 متفوقا بفارق نقطتين.

وأضاف فان دايك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): الجميع يود أن يكون في هذه الموقف بأن تتواجد في القمة وتقاتل عليها من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف المدافع الهولندي: نحتاج مساندة الجماهير ونحتاج أن يكون اللاعبون جاهزين جميعا لمواصلة سلسلة الفوز بالمباريات.

وأشار قائد ليفربول: يجب أن نكون جاهزين أيضا للتعامل مع الانتكاسات وتراجع في النتائج والمستوى لأن هذا وارد، ولكن دعونا فقط نستمتع بهذه الرحلة.

وختم فيرجيل فان دايك تصريحاته: لم يكن أحد ليتوقع ما وصلنا إليه هذا الموسم مقارنة بوضعنا في نفس الفترة من الموسم الماضي.