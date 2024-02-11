مصطفى محمد يقود نانت إلى هزيمة تولوز

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فاز نانت على مضيفه تولوز 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
كما شهدت مباريات الجولة ذاتها، فوز لوريان على ريمس 2 -صفر، فيما تعادل كليرمون وبريست 1-1.
وتقدم نانت في الدقيقة الثانية عن طريق مصطفى محمد، قبل أن يضيف تينو كاديوير الهدف الثاني في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تهينغس دالينغا الهدف الوحيد لتولوز.
ورفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.
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