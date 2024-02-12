أليغري يستعد للحظة تاريخية مع يوفنتوس

يستعد ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس لمعادلة رقم نظيره مارتشيلو ليبي في خوض 405 مباراة مع الفريق، عند استضافة أودينيزي، يوم الإثنين، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق فوز يقلص به الفارق مع إنتر ميلان متصدر الترتيب إلى أربع نقاط.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية: فخور جدا بخوض 405 مباراة مع يوفنتوس خاصة أن هذا الإنجاز سيضعني على قدم المساواة مع شخصية تاريخية مثل ليبي.

وقاد أليغري فريق يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات، بخلاف وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأضاف مدرب يوفنتوس: لقد حصلنا على 53 نقطة ومن المهم للغاية أن نستعيد نغمة الانتصارات للابتعاد أكثر عن المركز الخامس، والاقتراب من المركز الأول بأربع نقاط.

وأوضح: لا ينقصنا الحافز بل نتطلع للتأهل مجددا لدوري أبطال أوروبا، ومواجهة أودينيزي ليست حاسمة لكنها مهمة للغاية وأعتقد أن الفريق بحالة جيدة على المستوى الذهني.

وحذر أليغري لاعبي يوفنتوس من مباراة الغد مشددا: أودينيزي لا يستحق أن يكون في المركز الذي يحتله حاليا، لقد فقدوا الكثير من النقاط بسبب استقبال أهداف في وقت متأخر من المباريات، ولكنهم فريق جدير بالاحترام ويضم لاعبين مميزين.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 53 نقطة، متخلفا بسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر ،بينما يقبع أودينيزي في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.