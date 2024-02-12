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موراتا
موراتا سجل 13 هدفاً مع أتلتيكو خلال الموسم الجاري

إصابة موراتا.. وأتلتيكو: يحتاج إلى المزيد من العلاج

مدريد - رويترز
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أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، أن مهاجمه ألفارو موراتا أصيب بكدمة في العظام والتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى خلال الهزيمة 1-صفر في إشبيلية بالدوري يوم الأحد.

وخرج موراتا، الذي يتقاسم صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد خمسة أهداف في ست مباريات، من الملعب وهو يبكي خلال الدقيقة 46 من المباراة.

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ولم يكشف أتلتيكو، الذي سيستضيف لاس بالماس في الدوري يوم السبت المقبل قبل أن يزور إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، عن جدول زمني لعودة موراتا، بينما قال في بيان: خضع ألفارو صباح الاثنين لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الإصابة، وينتظر المزيد من العلاج.

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ويُعد قائد منتخب إسبانيا (31 عاما) أيضا أفضل هدافي أتلتيكو في الدوري هذا الموسم برصيد 13 هدفا في 22 مباراة.

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