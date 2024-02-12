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من لقاء برشلونة وغرناطة

برشلونة "تشافي" يتعادل بشق الأنفس مع غرناطة

العربية. نت
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خطف برشلونة تعادلا مثيرا مع ضيفه غرناطة 3-3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

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على الجانب الأخر، رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم برشلونة الذي يقوده تشافي في الدقيقة 14 عن طريق لامين يامال، قبل أن يدرك غرناطة التعادل عن طريق ريكاردو سانشيز في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 تقدم غرناطة بالهدف الثاني عن طريق فاكوندو بليستري، قبل أن يدرك برشلونة التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 66 سجل إغناسي ميكيل الهدف الثالث لغرناطة، فيما أدرك لامين يامال التعادل لبرشلونة في الدقيقة 80.

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