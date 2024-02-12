تعرض حافلة ريال مدريد لحادث كاد يؤدي إلى مأساة

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الاثنين، أن حافلة ريال مدريد تعرضت لحادث سير بعد اصطدامها بسيارة أثناء توجه الفريق إلى مقر إقامة البعثة استعدادا لمواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير: اضطر نادي العاصمة الإسبانية إلى إعادة جدولة رحلته بسبب حالة الإضراب في مطار لايبزيغ، وهو ما منع النادي الأبيض من السفر عبر رحلة مباشرة، لتهبط طائرة ريال مدريد في مطار إرفورت، ومن هناك قطع الفريق رحلة بالحافلة لمسافة تزيد عن 160 كيلو مترا، وكادت أن تنتهي بمأساة.

وذكرت الصحيفة الألمانية: تعرضت حافلة ريال مدريد لحادث على الطريق السريع بعدما اصطدمت بسيارة بيضاء اللون.

فيما أوضحت "ماركا" الإسبانية: لحسن الحظ، لم تشعر بعثة الفريق بالاصطدام، وتمكنوا من مواصلة رحلتهم دون أي مشكلة، ليصل الفريق إلى الفندق الواقع في وسط مدينة لايبزيغ، بينما ظهرت خدوش واضحة في حافلة الفريق نتيجة الحادث.

ويلاقي ريال مدريد مضيفه لايبزيغ، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.