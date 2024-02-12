سوسييداد يمدد عقد "ميسي اليابان" حتى 2029

مدد المهاجم الدولي تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان"، عقده مع ريال سوسييداد الإسباني حتى عام 2029، وفق ما أعلن النادي الباسكي يوم الاثنين.

وقال سوسييداد الذي يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، في بيان أن الياباني البالغ 22 عاماً "وقّع على عقد جديد، وحقق بالتالي رغبة الطرفين في مواصلة النمو جنباً إلى جنب".

ويعكس تمديد العقد الذي ينتهي في 2027، علامة ثقة كبيرة بين اللاعب والنادي الباسكي الراغب بالإبقاء على خدمات سلاحه الهجومي الرئيسي.

ويعتبر "تاكي" كوبو الذي خاض تجربتين في برشلونة وريال مدريد حيث فشل في فرض نفسه، منذ صغره موهبة صاعدة في الكرة الآسيوية، علما أنه يقدّم أفضل مستوى له منذ بداية الموسم الحالي.

وتعاقد مع ريال سوسييداد الذي يعتبره "منزله" خلال صيف 2022، وفرض نفسه سريعاً في التشكيلة الأساسية ضمن فريق مؤلف بمعظمه من لاعبين باسكيين.

ويلعب كوبو دوراً اساسياً في أسلوب المدرب إيمانول ألغواسيل الذي أعاد سوسييداد إلى المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 2013.

خاض 71 مباراة في جميع المسابقات منذ وصوله، وسجل 15 هدفا ومرر 8 كرات حاسمة.