كوت ديفوار تعود من "الموت" وتتوج بكأس إفريقيا

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عادت كوت ديفوار المضيفة "من الموت" باحراز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخها، اثر فوزها على نيجيريا 2-1 الأحد في المباراة النهائية في أبيدجان.
وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ "الفيلة" بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)،
وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد أن تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن إقالة المدرب الفرنسي جان لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.
وأصبحت كوت ديفوار أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب منذ مصر في 2006.
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