لابورتا يُجن بسبب تشافي.. ويرمي طبق "المقبلات"

كشفت إذاعة "راك 1" أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، كان غاضبا للغاية بعد تعادل فريقه أمام غرناطة، وأبدى سخطه من النتيجة داخل المقصورة الرئيسية قبل أن يرمي صحن "المقبلات" بعنف.

وخطف برشلونة تعادلا صعبا مع ضيفه غرناطة 3-3، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الذي يقوده تشافي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، ورفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وبحسب الإذاعة الشهيرة، أظهر لابورتا غضبه وخيبة أمله بعد المباراة، لاسيما وأن الفريق كان يأمل في تقليص فارق النقاط مع جيرونا بعد خسارته أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، لكن برشلونة لم يتمكن من التغلب على الفريق قبل الأخير.

وأوضحت الإذاعة: كان لابورتا منزعجا وغاضبا وأصيب بخيبة أمل بعد الفرص الضائعة، وقام بإلقاء بعض صواني "المقبلات" التي يتم تقديمها في صندوق كبار الشخصيات بملعب "مونتغويك الأولمبي"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها بتلك الطريقة، خلال مباراة ضد فياريال، انتقدته مجموعة من الجماهير، وتسبتت الهتافات في انفجار لابورتا داخل المقصورة وأظهر غضبه من خلال رمي صواني "المقبلات".