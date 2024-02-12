ليفربول يرفض نصيحة أسطورته.. ويرحب ببقاء صلاح

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الشهير أن ليفربول الإنجليزي قرر تقديم عرض لتجديد عقد نجمه محمد صلاح، في الوقت الذي نصح فيه أسطورة النادي جون بارنز مسيرته بالتعاقد مع بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون ليكون بديلاً عن الهداف المصري.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل، وكانت مسألة بقائه مع الفريق الصيف الماضي محل شك، بعدما ترددت أنباء حول تلقيه عرضاً من اتحاد جدة للتعاقد معه، قبل أن يبقى مع فريقه الحالي في نهاية المطاف.



وقال الموقع المعروف يوم الاثنين: ليفربول واثق تماماً من بقاء الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد، إذ ينوي تقديم عروض تجديد لاستمرارهم مع المدرب الجديد الذي سيخلف الألماني يورغن كلوب نهاية الموسم الجاري.



وتصرف ليفربول خلافاً لنصيحة أسطورته جون بارنز الذي رشح الرتغالي بيدرو نيتو للحلول مكان محمد صلاح، إذ قال الإنجليزي الدولي السابق لموقع " ماي بيتنغ سايتس": لطالما كنت معجباً ببيدرو نيتو، وأنصح بالتعاقد معه لأنه لاعب يناسب ليفربول ويشبه محمد صلاح، سريع ويلعب بشكل مباشر نحو المرمى.

